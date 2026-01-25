2 hours ago
Breaking
Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 04:59 PM
पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का तंज : ‘प्रचार में अव्वल, जमीन पर फेल’
1. Breaking: पंजाब के इंटरनेशनल ड्रग तस्कर राजा कंदोला का निधन
पंजाब के इंटरनेशनल ड्रग तस्कर राजा कंदोला के निधर की खबर सामने आई है ...
2. कहर ओ रब्बा : गुरुद्वारा साहिब से घर जा रही बुआ-भतीजी के साथ हादसा, एक की दर्दनाक मौ'त
जालंधर में फिल्लौर के गढ़ा गांव में एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई...
3. पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का तंज : ‘प्रचार में अव्वल, जमीन पर फेल’
शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद बीबा हरसिमरत कौर बादल ने ...
4. आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को झटका, करीबी साथी गिरफ्तार
पंजाब में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक...
5. 26 जनवरी को भी पतंगबाजी का मजा खराब करेगी बारिश? जानें मौसम को लेकर ताजा जानकारी
बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश से पंजाब में पतंग उड़ाने का उत्साह फीका पड़ गया था...
6. कनाडा में टारगेट किलिंग! पंजाबी युवक की बेरहमी से ह/त्या
कनाडा के बर्नाबी इलाके में पंजाबी मूल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया...
7. अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरी चार मंजिला इमारत, सहमे लोग
अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गत रात दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शनिवार...
8. पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निहंग वेश में घूम रहे 2 युवक हथियार व जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार
जिला पुलिस प्रमुख रूपनगर मनिंदर सिंह के निर्देशों के तहत असामाजिक तत्वों पर ...
9. रिश्ते शर्मसार: भतीजे ने बेरहमी से ताया को उतारा मौ/त के घाट
मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है ...
10. पंजाब में बसों का फिर होगा चक्का जाम! PUNBUS-PRTC यूनियन ने दी चेतावनी
पनबस, पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ...
आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को झटका, करीबी साथी गिरफ्तार
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नई स्किल या कोर्स सीखने का मन बना सकते हैं। बिज़नेस के दौरान किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपका व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रुके हुए कामों को पूरा करने में जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है। कामकाज में तेज़ी आ सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। मेहमानों के आने से घर में रौनक का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप अपने करियर को लेकर नया कदम बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी से चल रहे विवाद का अंत हो सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। लंबे समय से रुके कामों में अचानक तेजी आ सकती है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज किसी जरूरत का समाधान हो सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में शत्रु आपके खिलाफ कोई...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में कोई अनोखा आइडिया सफलता दिला सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी।
