  Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top 10

पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का तंज : ‘प्रचार में अव्वल, जमीन पर फेल’

1. Breaking: पंजाब के इंटरनेशनल ड्रग तस्कर राजा कंदोला का निधन
पंजाब के इंटरनेशनल ड्रग तस्कर राजा कंदोला के निधर की खबर सामने आई है ...

2. कहर ओ रब्बा : गुरुद्वारा साहिब से घर जा रही बुआ-भतीजी के साथ हादसा, एक की दर्दनाक मौ'त
जालंधर में फिल्लौर के गढ़ा गांव में एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई...

3. पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का तंज : ‘प्रचार में अव्वल, जमीन पर फेल’
शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद बीबा हरसिमरत कौर बादल ने ...

4. आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को झटका, करीबी साथी गिरफ्तार
पंजाब में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक...

5. 26 जनवरी को भी पतंगबाजी का मजा खराब करेगी बारिश? जानें मौसम को लेकर ताजा जानकारी
बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश से पंजाब में पतंग उड़ाने का उत्साह फीका पड़ गया था...

6. कनाडा में टारगेट किलिंग! पंजाबी युवक की बेरहमी से ह/त्या
कनाडा के बर्नाबी इलाके में पंजाबी मूल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया...

7. अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरी चार मंजिला इमारत, सहमे लोग
अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गत रात दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शनिवार...

8. पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निहंग वेश में घूम रहे 2 युवक हथियार व जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार
जिला पुलिस प्रमुख रूपनगर मनिंदर सिंह के निर्देशों के तहत असामाजिक तत्वों पर ...

9. रिश्ते शर्मसार: भतीजे ने बेरहमी से ताया को उतारा मौ/त के घाट
मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है ...

10. पंजाब में बसों का फिर होगा चक्का जाम! PUNBUS-PRTC यूनियन ने दी चेतावनी
पनबस, पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ...

