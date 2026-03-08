Main Menu

Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 01:07 PM

breaking news punjab top 5 top 5

पंजाब में बदल सकता है मौसम, फिर से गिरेगा तापमान, जानें कब

1. पंजाब: दलित वर्ग की महिलाओं को 1500 और जनरल वर्ग को मिलेंगे 1000 रुपये
पंजाब में आज बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा वर्ष 2026-27 का ...

2. बजट सेशन से पहले सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, कहा- महिलाओं का मजाक उड़ा रहे...
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पर कड़ा हमला बोला है ...

3. पंजाब बजट पेश होने से पहले कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, वड़िंग बोले—वादे बहुत, हासिल कुछ नहीं
पंजाब विधानसभा में पेश हो रहे 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस ...

4. पंजाब में बदल सकता है मौसम, फिर से गिरेगा तापमान, जानें कब
 पंजाब में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। सुबह से ही धूप निकलने के साथ तापमान...

5. बिजली खपतकारों के लिए खतरे की घंटी! जल्दी करें ये काम नहीं तो पावरकॉम द्वारा...
जीरकपुर इलाके में पावरकॉम द्वारा बिजली बिलों की बकाया रकम वसूलने के लिए चलाई जा...

