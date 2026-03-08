4 hours ago
20 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Sunday
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 01:07 PM
पंजाब में बदल सकता है मौसम, फिर से गिरेगा तापमान, जानें कब
1. पंजाब: दलित वर्ग की महिलाओं को 1500 और जनरल वर्ग को मिलेंगे 1000 रुपये
पंजाब में आज बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा वर्ष 2026-27 का ...
2. बजट सेशन से पहले सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, कहा- महिलाओं का मजाक उड़ा रहे...
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरहा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पर कड़ा हमला बोला है ...
3. पंजाब बजट पेश होने से पहले कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, वड़िंग बोले—वादे बहुत, हासिल कुछ नहीं
पंजाब विधानसभा में पेश हो रहे 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस ...
4. पंजाब में बदल सकता है मौसम, फिर से गिरेगा तापमान, जानें कब
पंजाब में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। सुबह से ही धूप निकलने के साथ तापमान...
5. बिजली खपतकारों के लिए खतरे की घंटी! जल्दी करें ये काम नहीं तो पावरकॉम द्वारा...
जीरकपुर इलाके में पावरकॉम द्वारा बिजली बिलों की बकाया रकम वसूलने के लिए चलाई जा...
मेष राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता के योग हैं।
वृषभ राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर में शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना किसी से बेवजह विवाद हो सकता है। यात्रा की संभावना है।
कर्क राशि वालों स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें। अच्छी खबर यह है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है।
सिंह राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
कन्या राशि वालों ऑफिस में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। धैर्य से काम लें, दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा।
तुला राशि वालों रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि वालों संपत्ति या वाहन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि वालों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आज आपको अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
मकर राशि वालों आज आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।
कुंभ राशि वालों आपका व्यक्तित्व आज काफी प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे।
मीन राशि वालों आज खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी।
