Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 25 Feb, 2026 05:09 PM
शिरोमणि अकाली दल ने की नई नियुक्तियां, इन 2 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
1. Sukhpal Khaira पर एक्शन लेने वाले BDPO को लेकर बड़ा खुलासा! खैहरा ने किया डील का दावा
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने बी.डी.पी.ओ. कुलविंदर रंधावा पर निधाना साधते हुए भ्रष्टाचार ...
2. शिरोमणि अकाली दल ने की नई नियुक्तियां, इन 2 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
शिरोमणि अकाली दल ने आज 2 अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने एडवोकेट नागिंदर बेनीपाल को ...
3. Gurdaspur Shootout : एनकाउंटर के बाद DIG संदीप गोयल ने किए बड़े खुलासे
एनकाउंटर केस को लेकर आज DIG संदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर ...
4. एयर एंबुलेंस क्रैश से Amritsar के पायलट की दर्दनाक मौ+त, इलाके में शौक
अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित गोबिंद नगर निवासी 30 वर्षीय पायलट स्वराजदीप सिंह ...
Punjab में आज : खैहरा की CM मान को सीधी चुनौती तो वहीं मटर खाने से युवती की मौ;त, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हो सकता था Blast! तो वहीं खैहरा ने live होकर आम आदमी पार्टी का बताया सारा सच!,...
Punjab में आज : सुखपाल खैहरा के घर पर चला बुलडोजर तो वहीं स्कूलों को चेतावनी, पढ़ें Top 10
5. पंजाब में केजरीवाल 'सुपर VIP'...जनता का करोड़ों रुपए क्यों हो रहा बर्बाद : सुखपाल खैहरा
भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आज मोहाली के फेज...
6. चंडीगढ़ : सचिवालय में मचा हड़कंप, IAS अधिकारी के सेक्रेटरी ने छठी मंजिल से लगाई छलांग
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बुधवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां ...
7. AAP मंत्री के घर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब
vराधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों बुधवार को लुधियाना ...
8. पंजाबियों के लिए चिंता भरी खबर! पंजाब सरकार की नई स्कीमों से बिगड़ेंगे वित्तीय हालात
पंजाब की आर्थिक स्थिति पहले ही काफी खराब है और ऊपर से राज्य में दी जा रही ...
9. AAP नेता के Pre Wedding Shoot में पुलिस का इस्तेमाल क्यों? मान सरकार पर बरसे मजीठिया
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की कानून-...
10. बिक्रम मजीठिया ने चंदूमाजरा व सुरजीत रखड़ा के लगाए 'गोडीं हत्थ', छिड़ी नई चर्चा
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस समय एक दिलचस्प पॉलिटिकल सीन देखने को मिला ...
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Jyoti Nooran के पति ने खोले चौंकाने वाले राज तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : नेशनल हाईवे पर दहलाने वाला हादसा तो वहीं आप विधायक को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें,...
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया ने घेरा CM Mann और केजरीवाल तो वहीं कई अफसरों के तबादले, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धुंध का कहर तो वहीं नाना ने नातिन से हदें की पार, पढ़ें Top 10
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके साहस की सराहना होगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है लेकिन शाम तक स्थितियां सुधर जाएंगी।
मिथुन राशि वालों आपकी बातचीत करने की कला आज आपको कोई बड़ी डील दिला सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा है।
कर्क राशि वालों आज अपनी सिक्स्थ सेंस या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के योग हैं।
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन राजसी सुख देने वाला है। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नेतृत्व का अवसर मिलेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
तुला राशि वालों के लिए आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। अटके हुए कानूनी काम पूरे हो सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज आप काफी भावुक महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, अपनी योजनाएं साझा न करें।
धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य का सितारा बुलंद है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
मकर राशि वालों संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। ऑफिस में सीनियर आपकी मदद करेंगे।
कुंभ राशि वालों आज नए विचार और नई योजनाएं आपके मन में आएंगी। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। धन के मामले में दिन शुभ है, अचानक लाभ के योग हैं।
