Punjab में आज : खैहरा बनाम मान सरकार तो वहीं गुरदासपुर शूटआउट को लेकर सनसनीखेज खुलासे, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 25 Feb, 2026 05:09 PM

1. Sukhpal Khaira पर एक्शन लेने वाले BDPO को लेकर बड़ा खुलासा! खैहरा ने किया डील का दावा
कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने बी.डी.पी.ओ. कुलविंदर रंधावा पर निधाना साधते हुए भ्रष्टाचार ...

2. शिरोमणि अकाली दल ने की नई नियुक्तियां, इन 2 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
शिरोमणि अकाली दल ने आज 2 अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने एडवोकेट नागिंदर बेनीपाल को ...

3. Gurdaspur Shootout : एनकाउंटर के बाद DIG संदीप गोयल ने किए बड़े खुलासे
एनकाउंटर केस को लेकर आज DIG संदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर ...

4. एयर एंबुलेंस क्रैश से Amritsar के पायलट की दर्दनाक मौ+त, इलाके में  शौक
अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित गोबिंद नगर निवासी 30 वर्षीय पायलट स्वराजदीप सिंह ...

5. पंजाब में केजरीवाल 'सुपर VIP'...जनता का करोड़ों रुपए क्यों हो रहा बर्बाद : सुखपाल खैहरा
भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आज मोहाली के फेज...

6. चंडीगढ़ : सचिवालय में मचा हड़कंप, IAS अधिकारी के सेक्रेटरी ने छठी मंजिल से लगाई छलांग
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बुधवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां ...

7. AAP मंत्री के घर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब
vराधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों बुधवार को लुधियाना ...

8. पंजाबियों के लिए चिंता भरी खबर! पंजाब सरकार की नई स्कीमों से बिगड़ेंगे वित्तीय हालात
पंजाब की आर्थिक स्थिति पहले ही काफी खराब है और ऊपर से राज्य में दी जा रही ...

9. AAP नेता के Pre Wedding Shoot में पुलिस का इस्तेमाल क्यों? मान सरकार पर बरसे मजीठिया
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की कानून-...

10. बिक्रम मजीठिया ने चंदूमाजरा व सुरजीत रखड़ा के लगाए 'गोडीं हत्थ', छिड़ी नई चर्चा
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस समय एक दिलचस्प पॉलिटिकल सीन देखने को मिला ...

