बिक्रम मजीठिया ने चंदूमाजरा व सुरजीत रखड़ा के लगाए 'गोडीं हत्थ', छिड़ी नई चर्चा

चंडीगढ़ (मनप्रीत) : चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस समय एक दिलचस्प पॉलिटिकल सीन देखने को मिला जब शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने पार्टी से अलग चल रहे सीनियर लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सुरजीत सिंह रखड़ा के घुटने छुए और उनका आशीर्वाद लिया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई इस अचानक हुई मुलाकात ने पंजाब की पॉलिटिक्स, खासकर अकाली दल के अंदरूनी हालात को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

चर्चाओं के मुताबिक, दोनों पार्टियों के बीच माहौल काफी दोस्ताना रहा और नेताओं ने कुछ देर तक एक-दूसरे से सीरियस बातचीत भी की। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मजीठिया की पुराने साथियों को साथ लाने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। पॉलिटिकल जानकारों के मुताबिक, यह मुलाकात सिर्फ एक पारंपरिक सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे पॉलिटिकल मतलब छिपे हैं। पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल में बगावत के बाद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा और कई दूसरे सीनियर नेताओं ने ‘शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर’ (पुर्न सुरजीत) के नाम से अपना अलग रास्ता चुन लिया था।

इन नेताओं ने पार्टी लीडरशिप के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। अब जब बिक्रम मजीठिया खुद आगे आकर इन दिग्गज नेताओं का सम्मान कर रहे हैं, तो इसे पार्टी में फिर से एकता लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मजीठिया पहले भी अपने पुराने साथियों से सार्वजनिक तौर पर फिर से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। कोर्ट में हुई इस गंभीर चर्चा के बाद अब सबकी निगाहें अकाली राजनीति के अगले कदमों पर हैं कि क्या यह निम्रता पार्टी के दोफाड़ हुए धड़ों को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मददगार होगी।

