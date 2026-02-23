“शहीदों की शहादत पर सवाल”, गुरदासपुर कांड पर सुखबीर बादल का CM मान पर तीखा हमला

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा

चंडीगढ़/गुरदासपुर: गुरदासपुर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने बयानों को लेकर कड़ी आलोचना के घेरे में आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और दोहरा रवैया करार दिया है।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:



ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ -



ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ… pic.twitter.com/EGeadmx5I1 — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 23, 2026

सुखबीर बादल के अनुसार, इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले यह घोषणा की थी कि दोनों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि यह भी संभव है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे पर गोली चलाई हो, जिसकी जांच करवाई जाएगी।

सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री के इस बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए भगवंत मान जानबूझकर शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुखबीर का कहना है कि जो व्यक्ति अपने बयानों से बार-बार पलटता है, वह मुख्यमंत्री कहलाने के योग्य नहीं है।