Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गुरदासपुर में गतिविधियों पर कड़ी नजर, 25 संदिग्ध राउंडअप, जगह-जगह चेकिंग कर रही पुलिस

गुरदासपुर में गतिविधियों पर कड़ी नजर, 25 संदिग्ध राउंडअप, जगह-जगह चेकिंग कर रही पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 09 Feb, 2026 03:52 PM

police are conducting checks at various locations in gurdaspur

भारी पुलिस बल ने सुबह ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील इलाकों को घेरकर गहन जांच की।

गुरदासपुर (हरमन) : जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने और गैंगस्टरों व असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार-2’ के तहत आज गुरदासपुर पुलिस ने शहर भर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान की कमान स्वयं एस.एस.पी. गुरदासपुर आदित्य ने संभाली।

OperationPrahar 2

एस.एस.पी. आदित्य के नेतृत्व में एस.पी. (पी.बी.आई.) जुगराज सिंह और डी.एस.पी. (सिटी) मोहन सिंह सहित भारी पुलिस बल ने सुबह ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील इलाकों को घेरकर गहन जांच की। इस दौरान यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई और संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 25 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंडअप कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

gurdaspur police checking

और ये भी पढ़े

पत्रकारों से बातचीत करते हुए एस.एस.पी. आदित्य ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में भय का माहौल बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी ऐसी आकस्मिक चेकिंग जारी रहेंगी और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

gurdaspur police checking

उन्होंने आम जनता से अपील की कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!