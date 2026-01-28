भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध हलचल : हरकत में आई पुलिस और बीएसएफ, सर्च आप्रेशन जारी

- बीती रात भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कलानौर पुलिस स्टेशन के तहत चंदू वडाला पोस्ट पर करीब दो बार पाकिस्तानी ड्रोन जैसी आवाज सुनने के बाद मौके पर मौजूद BSF बटालियन 27 के जवान अलर्ट हो गए। इस दौरान BSF के जवानों और पंजाब पुलिस के जवानों ने...

गुरदासपुर, (हरजिंदर गोराया) - बीती रात भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कलानौर पुलिस स्टेशन के तहत चंदू वडाला पोस्ट पर करीब दो बार पाकिस्तानी ड्रोन जैसी आवाज सुनने के बाद मौके पर मौजूद BSF बटालियन 27 के जवान अलर्ट हो गए। इस दौरान BSF के जवानों और पंजाब पुलिस के जवानों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।

इस बीच, जब इस बारे में कलानौर पुलिस स्टेशन के मुखी जतिंदरपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि BSF और पंजाब पुलिस सुबह से ही इलाके में पूरी सावधानी के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, बाकी पुलिस बॉर्डर एरिया होने के कारण 24 घंटे अलर्ट पर है। ताकि कोई अनहोनी न हो सके।