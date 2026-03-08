Main Menu

पुलिस एनकाउंटर दौरान मारे गए रणजीत सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 04:19 PM

आज गांव आदिया में सभी संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग-अलग संगठनों के नेता शामिल हुए।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : आज गांव आदिया में सभी संगठनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग-अलग संगठनों के नेता शामिल हुए। इस मौके पर सामूहिक परिवार और संगठनों ने फैसला लिया कि रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव आदिया में किया जाएगा। पहले संगठनों ने कल DC ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन उस प्रोग्राम को बदलते हुए अब कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अलग-अलग किसान संगठनों के नेता मौजूद थे।

