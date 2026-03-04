Main Menu

  पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत का घर पहुंचा श'व, फूट-फूट कर रो रहे परिवार ने रखी यह मांग

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रणजीत का घर पहुंचा श'व, फूट-फूट कर रो रहे परिवार ने रखी यह मांग

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2026 01:25 PM

गुरदासपुर एनकाउंटर के दौरान मारे गए रणजीत सिंह का पोस्टमॉर्टम होने के बाद आज उनका शव गांव आदिया पहुंचा।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर एनकाउंटर के दौरान मारे गए रणजीत सिंह का पोस्टमॉर्टम होने के बाद आज उनका शव गांव आदिया पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस मौके पर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था। वहीं, परिवार वालों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक रणजीत का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

यहां आपको बता दें कि दो पुलिसवालों की हत्या के मामले में गुरदासपुर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया जवान रणजीत सिंह भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर गांव आदिया का रहने वाला था। आज पोस्टमॉर्टम के बाद शव इस समय गांव आदिया पहुंच गया है, लेकिन परिवार वालों ने फैसला किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

घर पर इस समय कई समाजसेवी और संगठन मौजूद हैं। गांव में इस समय बहुत सारे लोग शोक में हैं और उन्होंने कहा है कि अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस बीच, पूरे गांव में शोक की लहर है। इस मौके पर परिवार ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। परिवार ने कहा कि जिन पापी अधिकारियों ने एनकाउंटर में बेगुनाह रणजीत सिंह को गोली मारकर मार डाला, उन पर सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार भी अधिकारियों के नाम अच्छी तरह जानती है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने आज हमारी तकलीफ देखी है लेकिन वह यह तकलीफ हर दिन देखेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

