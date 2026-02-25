Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gurdaspur Shootout : एनकाउंटर के बाद DIG संदीप गोयल ने किए बड़े खुलासे

Gurdaspur Shootout : एनकाउंटर के बाद DIG संदीप गोयल ने किए बड़े खुलासे

Edited By Urmila,Updated: 25 Feb, 2026 03:37 PM

gurdaspur police personnel murder case

DIG संदीप गोयल ने आज एनकाउंटर मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर DIG संदीप गोयल ने कहा कि पुलिस कर्मियों की हत्या की पूरी जांच की गई।

 दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : एनकाउंटर केस को लेकर आज DIG संदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर DIG संदीप गोयल ने कहा कि पुलिस कर्मियों की हत्या की गहराई से जांच की गई। इस दौरान एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और टेक्निकल सेल, बटाला और गुरदासपुर की मदद से इस केस को सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि सभी ने दिन-रात मेहनत की क्योंकि यह पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था।

इस केस के लिए ISI अपनी पीठ थपथपा रही थी। अब तक इस केस में तीन आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उनमें से एक आरोपी रणजीत सिंह को जब सुबह पुलिस पार्टी सुबह बहरामपुर थाने के इलाके के अंदर इसकी निशानदेही पर हत्या दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लाने के लिए गए तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई।  इस दौरान रणजीत सिंह मौके से भाग गया। जब  आरोपी के पुराना शाला के इलाके में होने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसे घेर लिया और उसकी ओर से पुलिस पर फायरिंग की, जो गुरमीत सिंह CA स्टाफ इंचार्ज गुरदासपुर को लगी, जिसका जवाबी कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर हो गया, इस दौरान उसकी मौत हो गई।               

उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी रणजीत सिंह और इंदरजीत सिंह पाकिस्तानी ISI के संपर्क में थे। डीआईजी ने बताया कि तीसरे आरोपी इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि उसने चंद रुपयों के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!