सावधान! पता पूछने के बहाने आए युवक, पलभर में घटना को अंजाम देकर फरार

Edited By Kamini,Updated: 13 Feb, 2026 12:01 PM

गर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आकर पता पूछे, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वह लुटेरा या स्नैचर हो सकता है।

दीनानगर (हरजिंदर गोराया): अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आकर पता पूछे, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वह लुटेरा या स्नैचर हो सकता है। ऐसा ही एक मामला धारीवाल के डडवां रोड पर स्थित गोल्डन एवेन्यू में सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने एक महिला की बालियां छीन लीं और भाग गए।

जानकारी देते हुए पीड़ित महिला किरण बाला और उनके देवर सुरिंदर महाजन ने बताया कि वे अपने घर में थे और किरण बाला गेट के पास कुर्सी पर बैठी थीं। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आए और किसी का पता पूछा। जानकारी न होने पर वे एक बार आगे बढ़ गए, लेकिन फिर मोटरसाइकिल मोड़कर वापस आ गए। उनमें से एक मोटरसाइकिल से उतरा और गेट पर आकर पानी मांगने लगा। हालांकि परिवार की बहू ने युवक को बाहर जाने को कहा, लेकिन मौका देखते ही उसने कुर्सी पर बैठी किरण बाला से दोनों बालियां झपट लीं। इसके बाद वह पहले से स्टार्ट मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर तेजी से फरार हो गया।

यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि इन लुटेरों ने इस घर में वारदात करने से पहले दूसरे घर की एक महिला का पता पूछने की भी कोशिश की थी। पीड़ित परिवार ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। सूचना मिलते ही DSP कुलवंत सिंह मौके पर पहुंचे और परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास के दूसरे CCTV कैमरे भी खंगाल रही है ताकि लुटेरों के बारे में सुराग मिल सके, हालांकि पुलिस अभी कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।

