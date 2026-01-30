पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए युवक कारनामा कर हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी

खबर मिली है कि गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर गांव चावा में भारत पेट्रोलियम के भगत सिंह फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे दिए बिना ही गाड़ी के ड्राइवर भाग गए।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): खबर मिली है कि गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर गांव चावा में भारत पेट्रोलियम के भगत सिंह फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे दिए बिना ही गाड़ी के ड्राइवर भाग गए। इस बारे में जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के मालिक गुरसागर सिंह ने बताया कि हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक टोयोटा कार पेट्रोल भरवाने आई थी, जिसमें एक ट्रांसजेंडर और एक युवक बैठा हुआ था।

उन्होंने बताया कि गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी में 2000 का पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने पेमेंट ऑनलाइन करने को कहा। जब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्कैनर देने की कोशिश की, तो गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से भगा दिया और वहां से भाग गया। उन्होंने बताया कि संबंधित शिकायत पुराना शाला थाना में कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here