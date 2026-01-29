Main Menu

Jalandhar में किसानों का बड़ा ऐलान! नैशनल हाईवे जाम की तारीख में किया बदलाव

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Jan, 2026 08:48 PM

jalandhar the schedule for the highway blockade has been changed

बीकेयू एकता सिद्धूपुर और समूह नगर पंचायतों द्वारा 30 जनवरी को हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब किसानों ने इस तारीख में बदलाव किया है। दरअसल, किसान नेताओं ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस संबंधी...

जालंधर: बीकेयू एकता सिद्धूपुर और समूह नगर पंचायतों द्वारा 30 जनवरी को हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब किसानों ने इस तारीख में बदलाव किया है। दरअसल, किसान नेताओं ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस संबंधी निकाली जाने वाली शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 30 जनवरी को हाईवे जाम करने के ऐलान के प्रोग्राम को रोक दिया गया है। ऐसे मे अब 30 जनवरी की जगह वह 2 फरवरी को दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के जिला प्रमुख कुलविंदर सिंह ने बताया कि बायोगैस सीएनजी गैस प्लांट को बंद करवाने को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में किसानों द्वारा पहले 30 जनवरी को अमृतसर दिल्ली हाईवे मैकडोनाल्ड रोड जाम करने का ऐलान किया था। लेकिन श्री गुरु रविदास जयंती को लेकर 30 जनवरी के प्रोग्राम को स्थगित करके 2 फरवरी को हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान 11 जिलों के नेता और जत्थेबंदियां हाईवे जाम करने में हिस्सा लेंगी। 

कुलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी में आया है कि 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक श्री रविदास महाराज जी का जन्म दिवस संबंधी बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसलिए वे धार्मिक कार्यक्रमों को मद्देनजर रखकर और सान्झ को और मजबूत करने के लिए बीकेयू एकता सिद्धूपुर और पर्यावरण प्रेमियों की ओर से जो 30 जनवरी को दिल्ली अमृतसर हाईवे पर  रोड जाम किया जाना था, लेकिन अब अब 2 फरवरी 2026 को रोड जाम किया जाएगा। कुलविंदर सिंह ने कहा कि हम सभी लोग गुरु नानक देव जी के बताए रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे सभी भाईचारे के लिए सबसे पहले हमारी पारिवारिक साझ महत्वपूर्ण है।

