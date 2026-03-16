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Jalandhar में सरेआम गुंडागर्दी, कॉलेज की पुरानी रंजिश में खूनी टकराव

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Mar, 2026 08:45 PM

blatant hooliganism in jalandhar

खालसा कॉलेज में शुरू हुई मामूली कहासुनी अब हिंसक झड़प में बदल गई। किशनपुरा के रहने वाले एक युवक पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों की पहचान आकाश बाजवा, पवन और मनजोत के रूप में हुई है, जो गढ़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

जालंधर : खालसा कॉलेज में शुरू हुई मामूली कहासुनी अब हिंसक झड़प में बदल गई। किशनपुरा के रहने वाले एक युवक पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों की पहचान आकाश बाजवा, पवन और मनजोत के रूप में हुई है, जो गढ़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत कॉलेज में वेप (Vape) पीने को लेकर हुई थी। पीड़ित ने बताया कि वह कॉलेज में नया था और जिन लड़कों के साथ उसकी दोस्ती थी, उनकी आरोपी गुट के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। पीड़ित ने बताया कि उसने विवाद को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने तीन-चार दिन बाद योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला कर दिया।

पीड़ित अपने सामान के साथ एक्टिवा चला रहा था, तभी दो गाड़ियों में सवार हमलावर आए और उसे घेर लिया। हमलावरों ने जानबूझकर उसकी एक्टिवा में अपनी गाड़ी दे मारी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने उस पर फायरिंग भी की। पीड़ित ने भागकर एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई और मदद के लिए शोर मचाया।

सूत्रों के अनुसार, हमलावर निहंग बाणे (पोशाक) में थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

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यह घटना खालसा कॉलेज में छात्राओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई है।

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