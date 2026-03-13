Breaking : Punjab में बड़े स्तर पर तहसीलदारों के तबादले, Read List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Mar, 2026 08:49 PM



A-

A+

पंजाब में अधिकारियों के तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं।