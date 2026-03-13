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Breaking : Punjab में बड़े स्तर पर तहसीलदारों के तबादले, Read List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Mar, 2026 08:49 PM

large scale transfers of tehsildars in punjab read the list

पंजाब में अधिकारियों के तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं।

पंजाब डैस्क : पंजाब में अधिकारियों के तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। अतः जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनके नामों की लिस्ट निम्न है। 

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