'नजर लगी मेरे पंजाब को, कोई नजर उतारो'...बदलाव रैली के मंच से सुनील जाखड़ ने AAP सरकार को घेरा

भाजपा की ‘बदलाव रैली’ में पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। सबसे पहले तो मंच पर आकर सुनील जाखड़ ने कहा कि, 'नजर लगी मेरे पंजाब को कोई नजर उतारो।'

मोगा: भाजपा की ‘बदलाव रैली’ में पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। सबसे पहले तो मंच पर आकर सुनील जाखड़ ने कहा कि, ''नजर लगी मेरे पंजाब को कोई नजर उतारो।''

उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती नजर आ रही है। जाखड़ ने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिरौती की मांग और हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पुलिस थानों और पुलिस मुख्यालय तक पर हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पवर ग्रेनेड हमला हो रहा है। सरेआम फिरौतियों की मांग हो रही है और फिरौती न देने पर हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हालात ऐसे हैं कि पुलिस अपने थानों की सुरक्षा बढ़ाने में लगी हुई है।

सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि, सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। सब कुछ सरकार का नालायकी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच से एक महीने पहले आम आदमी का दीवाला निकलते हुए देखा था। उस दौरान सीएम मान को मंच पर जमानती की तरहा लाना पड़ा था। अफसरों को मंच पर लाना पड़ा। सरकार घुटने टेक चुकी है। जाखड़ ने आगे तंज कसते हुए कहा कि, सरकार लीडर चलाते हैं अफसर नहीं चलाते। जवाब आपको देना होगा। यहां के युवा दरिया की तरह है।

कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि पंजाब की मौजूदा स्थिति सरकार की नीतियों और लापरवाही का परिणाम है। विपक्ष वाले कांग्रेस उससे भी निकम्मे हैं। उन्होंने कांग्रेस की चोरी पकड़ ली। कांग्रेस पर कांग्रेस की लीडरशिप विश्वास नहीं करती। बरनाला में इनके लीडर इन्हें जलील करके गए। कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं। जाखड़ ने दावा किया कि प्रदेश में लोगों के बीच सरकार के प्रति कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अपने नेता ही एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में जनता का भरोसा भी कमजोर होता है।

भाजपा नेता ने पंजाब के युवाओं और किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं में अपार क्षमता है और सही नीतियों के जरिए उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि मिलकर प्रयास किए जाएं तो पंजाब को विकास और समृद्धि की राह पर आगे ले जाया जा सकता है। केंद्र अगर हमारी बाजू पकड़ेगा, तभी पंजाब का भला हो सकता है। हम मान-सम्मान के भूखे हैं। हमें छाती से लगाओ। हमारे जवान और किसान परेशान हैं। हमें गले से लगाओ.. हम जो हैं जो थामेगें अगर हाथ तो फिर हाथ नहीं छोड़ेंगे।

पंजाब के युवाओं का भविष्य अंधकार में है और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के लोग जान गए हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ आएंगी, तो वे हमारा हाथ थामेंगे और उसके बाद ही पंजाब का भला होगा। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई मुसीबत आई है, पंजाबियों ने अपना हक जताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ BJP ही पंजाब को बचा सकती है।

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