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पंजाब : एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, इन वाहन चालकों पर शुरू हो गई कार्रवाई!

Edited By Urmila,Updated: 21 Apr, 2026 03:34 PM

traffic police vehicle drivers

मोगा शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक खास कैंपेन शुरू किया है।

मोगा (गोपी राउके): मोगा शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक खास कैंपेन शुरू किया है। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज सुखमंदर सिंह की लीडरशिप में पुलिस टीम ने शहर के अलग-अलग भीड़भाड़ वाले इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी देने के साथ-साथ चालान भी काटे। मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने मेन चौकों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान उन गाड़ियों को खास तौर पर टारगेट किया गया जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती दिखीं। 

बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों, तीन पैसेंजर बैठाने वालों और अधूरे कागजों वाले लोगों को रोककर उनके चालान काटे गए। रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रैफिक इंचार्ज सुखमंदर सिंह ने कहा कि शहर में बढ़ रही ट्रैफिक की लापरवाही को रोकने के लिए यह कैंपेन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे फोड़कर लोगों को परेशान करते हैं, जिससे न सिर्फ शोर प्रदूषण बढ़ता है बल्कि एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और कई लोगों के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा, नो-पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने वालों को भी नहीं बख्शा गया है। पुलिस टीम ने ऐसी गाड़ियों को मार्क करके उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की।

इससे, जिन गाड़ियों पर काली फिल्म लगी थी, उन्हें भी तुरंत फिल्म हटाने के लिए कहा गया और उनके भी चालान काटे गए। सुखमंदर सिंह ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शहरवासियों ने ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की है और उम्मीद जताई है कि इससे ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होगा और हादसे कम होंगे।

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