लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोगा के लिए होंगे रवाना

Edited By Kalash,Updated: 14 Mar, 2026 12:43 PM
मोगा में आज भाजपा की बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं।
पंजाब डेस्क : मोगा में आज भाजपा की बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए मोगा के लिए रवाना होंगे।
वह हेलीकॉप्टर से मोगा जिले के किल्ली चहलां गांव पहुंचेंगे और बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की टीमें पहले से ही अलर्ट पर हैं।
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