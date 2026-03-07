Main Menu

Jalandhar में पानी का संकट, निगम की लापरवाही से लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Edited By Vatika,Updated: 07 Mar, 2026 08:54 AM

jalandhar water crisis

घरों में नलों से मिट्टी से भरा गंदा पानी आने के कारण इलाके में हाहाकार मची हुई है

जालंधर: शहर के जे.पी. नगर इलाके में इन दिनों गंदे पानी की समस्या से लोगों का बुरा हाल है। घरों में नलों से मिट्टी से भरा गंदा पानी आने के कारण इलाके में हाहाकार मची हुई है और लोग काफी परेशान हैं।

स्थानीय निवासी विपन चंद्र जैन ने बताया कि बीते कल से ही नलों में गंदा और मिट्टी मिला पानी आ रहा है, जिससे रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि लोगों को बाथरूम जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि जब इस संबंध में नगर निगम को फोन किया गया तो अधिकारियों की ओर से कहा गया कि इलाके में ट्यूबवेल लगाया गया है, जिसके चलते करीब एक सप्ताह तक ऐसा पानी आ सकता है। वहीं, गंदे पानी की समस्या से इलाके के लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।

