Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मशहूर पंजाबी सिंगर Mankirt Aulakh के होली इंवेट में हंगामा, जमकर चले लात-घूंसे

मशहूर पंजाबी सिंगर Mankirt Aulakh के होली इंवेट में हंगामा, जमकर चले लात-घूंसे

Edited By Vatika,Updated: 05 Mar, 2026 02:39 PM

mankirt aulakh holi event

मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख के होली इवेंट के दौरान हंगामा हो गया।

पंजाब डेस्कः मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख के होली इवेंट के दौरान हंगामा हो गया। होली कार्यक्रम में मौजूद नौजवानों के बीच पहली लाइन में खड़े होने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया।

जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में आयोजित मनकीरत औलख के शो के दौरान कुछ युवकों के बीच आगे खड़े होने को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। कुछ युवकों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे भी चलाए।

मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पाया और झगड़ रहे युवकों को खींचकर स्टेज के पास से नीचे उतार दिया।  घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और झगड़े में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!