Punjab में आज : चेक पोस्ट पर मिले 2 पुलिसकर्मियों के श'व तो वहीं होली पर्व चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 22 Feb, 2026 05:04 PM
होली पर मथुरा-वृंदावन आने वाले भक्त दें ध्यान, बांके बिहारी समेत बड़े मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद!
1. Punjab : 27 फरवरी तक जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल! विभाग ने जारी किया नया अपडेट
पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। धीरे-धीरे पंजाब में भी गर्मी...
2. होली पर्व के दौरान यात्रियों को तोहफा, चलेंगी स्पेशल रेलगाड़ियां, जानें Timing
होली पर्व के दौरान, रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उतर रेलवे द्वारा नियमित निर्धारित ...
3. राजा वड़िंग ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की मौ'त पर जताई चिंता, राज्य और केंद्र सरकार से की अपील
गुरदासपुर जिले के गांव आदियां चेक पोस्ट पर संदिग्ध हालात में 2 पुलिस जवानों की मौत का...
4. चंडीगढ़ में महिला की बेरहमी से ह/त्या, श-व के पास बैठ मोबाइल देखता रहा आरोपी
चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामन आया है। जानकारी के अनुयार यहां दड़वा ...
5. Punjab : ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, बर्खास्त पुलिसकर्मी समेत 6 गिरफ्तार
पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुहिम ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के ...
6. होली पर मथुरा-वृंदावन आने वाले भक्त दें ध्यान, बांके बिहारी समेत बड़े मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद!
इस साल होली के मौके पर ब्रज के मंदिरों में पूजा-पाठ का समय बदल गया है। 3 मार्च को ...
7. पंजाब में बिजली बिल न भरने वालों के लिए बुरी खबर, पावरकॉम ने की बड़ी कार्रवाई
बकाया बिजली बिलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ...
8. बड़ी खबर: UGC ने 32 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की जारी, सावधान रहें Students
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने देशभर में चल रहे 32 फर्जी यूनिवर्सिटीज की ...
9. सरकार के दावों की निकली हवा, पंजाब में खत्म होने की कगार पर पहुंचा प्रॉपर्टी कारोबार
आम आदमी पार्टी द्वारा प्रॉपर्टी के कारोबार को प्रफुल्लित करने के लिए सत्ता में आने से पहले ...
10. Breaking : दो पुलिसवालों की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौ'त, चैक पोस्ट के अंदर मिले श'व
गुरदासपुर जिले के दोरांगला पुलिस स्टेशन के तहत आधियां चेक पोस्ट पर दो पुलिस कर्मियों...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here