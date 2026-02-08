Main Menu

Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 08 Feb, 2026 12:52 PM

1. Punjab : कार व ट्रक की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौके पर ही मौ'त
सरदूलेवाला गांव में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर घायल...

2. कनाडा में पंजाबी सिख सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
 कनाडा के सस्केचेवान में एक ग्रॉसरी स्टोर में सिख सिक्योरिटी गार्ड और एक महिला के बीच ...

3. Punjab में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा, केंद्र ने दिए जांच के आदेश, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट
पंजाब में धान खरीद को लेकर बड़े घोटाले के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य ...

4. लुधियाना में शाही इमाम उस्मान पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस
पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी पर लुधियाना की जामा मस्जिद...

5. कहर ओ रब्बा! पलों में ही उजड़ गई खुशियां, 2 सगे भाइयों की एक साथ दर्दनाक मौ'त
मानसा में हुए एक भयानक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी ...

