Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 08 Feb, 2026 12:52 PM
कनाडा में पंजाबी सिख सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
1. Punjab : कार व ट्रक की आमने-सामने भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौके पर ही मौ'त
सरदूलेवाला गांव में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर घायल...
2. कनाडा में पंजाबी सिख सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
कनाडा के सस्केचेवान में एक ग्रॉसरी स्टोर में सिख सिक्योरिटी गार्ड और एक महिला के बीच ...
3. Punjab में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा, केंद्र ने दिए जांच के आदेश, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट
पंजाब में धान खरीद को लेकर बड़े घोटाले के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य ...
4. लुधियाना में शाही इमाम उस्मान पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस
पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी पर लुधियाना की जामा मस्जिद...
5. कहर ओ रब्बा! पलों में ही उजड़ गई खुशियां, 2 सगे भाइयों की एक साथ दर्दनाक मौ'त
मानसा में हुए एक भयानक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी ...
हरियाणा में 5 आईएएस, 1 आईआरपीएस अधिकारी का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट
Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top...
Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें...
Punjab में आज : सियासी तूफान तो वहीं जेल से बाहर आते ही बिक्रम मजीठिया ने की पंजाब केसरी’ ग्रुप पर...
Punjab में आज : मिड-डे मील को लेकर नए निर्देश तो वहीं रहस्यमयी हालत में फटा 10 रुपए का सिक्का,...
मेष राशि वालों आज व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य...
वृष राशि वालों आज पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा।
मिथुन राशि वालों आज अचानक धन लाभ हो सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, शांत रहें।
कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। छात्रों को...
सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा।
कन्या राशि वालों आज बिजनेस में नई डील सोच-समझकर करें। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी की सलाह से आपको फायदा होगा।
तुला राशि वालों आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
वृश्चिक राशि वालों आज कार्यक्षेत्र पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापारियों को मनचाहा मुनाफा मिलेगा। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
मकर राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपके काम की जांच कर सकते हैं। लव लाइफ में नया उत्साह देखने को...
मीन राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे।
