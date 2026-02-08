Main Menu

कनाडा में पंजाबी सिख सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

कनाडा के सस्केचेवान में एक ग्रॉसरी स्टोर में सिख सिक्योरिटी गार्ड और एक महिला के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पंजाब डेस्क: कनाडा के सस्केचेवान में एक ग्रॉसरी स्टोर में सिख सिक्योरिटी गार्ड और एक महिला के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टोर में बहस के दौरान महिला ने गार्ड की पगड़ी और दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया, जिस पर गार्ड ने गुस्से में आकर महिला को थप्पड़ मार दिया।

घटना के तुरंत बाद स्टोर में मौजूद लोगों ने विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। प्रिंस अल्बर्ट पुलिस ने स्टोर से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि यह हमला था या आत्मरक्षा में किया गया कदम।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, झड़प की शुरुआत महिला द्वारा स्टोर के सामान को乱 करने और नियमों का उल्लंघन करने से हुई थी। जब गार्ड ने उसे व्यवस्थित होने के लिए कहा, तो महिला ने बहस शुरू कर दी। बाद में, महिला ने अपमानजनक भाषा और नस्लीय टिप्पणी की, जिससे गार्ड गुस्से में आया और उसने महिला को थप्पड़ मार दिया।

घटना के बाद स्थानीय मानवाधिकार समूहों ने सुरक्षा कर्मियों की बेहतर ट्रेनिंग की मांग उठाई है। वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग गार्ड के पक्ष में आकर इसे आत्मरक्षा और सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार सही बता रहे हैं। सस्केचेवान प्रशासन ने बढ़ती हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा कर्मियों के काम के घंटे और प्रशिक्षण की समीक्षा का आदेश दिया है।

