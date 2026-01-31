खाकी फिर हुई शर्मसार! सिख युवक से थाने में बेरहमी, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

महानगर में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। मामूली गाड़ी की टक्कर के विवाद में पुलिस ने एक सिख नौजवान को हिरासत में लेकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया।

लुधियाना (राज/बेरी): महानगर में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। मामूली गाड़ी की टक्कर के विवाद में पुलिस ने एक सिख नौजवान को हिरासत में लेकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। पुलिस की इस बर्बरता का शिकार हुए युवक ने जब अपना दर्द वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर सांझा किया तो देखते ही देखते मामला जंगल की आग की तरह फैल गया। पुलिसिया जुल्म के विरोध में सिख जत्थेबंदियों और टैक्सी यूनियन का गुस्सा फूट पड़ा और शुक्रवार को उन्होंने भारत नगर चौक पर चक्का जाम कर दिया।

चौक जाम होने से चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी कार सवार और पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई की मांग की जिसके बाद दबाव में आई पुलिस ने आनन-फानन में पीड़ित रणजोध सिंह की शिकायत पर आरोपी राजीव गुप्ता, अजय शर्मा और एक अन्य अज्ञात युवक पर केस दर्ज कर लिया है जबकि पीड़ित से मारपीट की बर्बरता करने वाले पुलिस मुलाजिम लवप्रीत सिंह और दीपक शर्मा को भी सस्पैंड कर दिया है।

चंदर नगर निवासी रणजोध सिंह ने बताया कि वह ट्रैक्सी चलाता है। 26 जनवरी की रात को सवारी छोड़कर वह वापिस घर जा रहा था। इस बीच उसकी गाड़ी की पैवेलियन मॉल के बाहर एक अन्य गाड़ी से टक्कर हो गई थी। उक्त कार सवार लोगों ने पहले उससे मारपीट की और उसकी कार पर लगी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो को उतारने का प्रयास किया।

इसके बाद उन्होंने मौके पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस मुलाजिमों ने उसकी सुनने की बजाय एकतरफा बात सुनते हुए उसे पकड़ कर पहले कैलाश नगर चौकी और फिर थाना डिवीजन नंबर-8 में ले गई थी। पुलिस मुलाजिमों ने उसे न सिर्फ बेइज्जत किया, बल्कि उसे थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा। उसके शरीर पर बर्बरता के निशान भी मौजूद है। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने अपनी आपबीती बताते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने पुलिस की प्रताड़ना के निशान दिखाए। वीडियो सामने आते ही सिख संगठनों में भारी रोष फैल गया। प्रदर्शनकारी आरोपी मुलाजिमों पर एक्शन होने तक हटने को तैयार नहीं हैं।

क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी

वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का अपना ही तर्क है। एसीपी (सिविल लाइन) गुरइकबाल सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि रणजोध ने उस रात काफी शराब पी रखी थी और इसलिए उसका मैडीकल भी करवाया गया था जिसमें एल्कोहल आया है। पुलिस का दावा है कि रणजोध ने थाने के अंदर ही खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसकी वीडियो फुटेज भी उनके पास मौजूद है। हालांकि, पुलिस मुलाजिमों पर लगे मारपीट के गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें सस्पैंड कर दिया गया है।

