बदमाशों ने की गुंडागर्दी : युवक को अगवा कर 3 घंटे बनाया बंधक, पगड़ी उतारी और फिर...

लुधियाना(राज): शहर में बेखौफ बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सरेआम अपहरण और मारपीट की वारदातें आम होती जा रही हैं। ताजा मामला गिल रोड नहर के पास का है, जहां कुछ हमलावरों ने न केवल एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसे बंधक बनाकर उसकी पगड़ी तक उतार दी और गहने लूट लिए। इस मामले में थाना शिमलापुरी की पुलिस ने न्यू हरकृष्ण नगर के रहने वाले सतनाम सिंह की शिकायत पर आरोपी अमन, आर्यन, हरमन सियापा, जीता और उनके अज्ञात साथियों पर केस दर्ज कर लिया है।



पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने बताया कि बीती 24 जनवरी को वह अपने दोस्त राजवीर और हरजोत के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ITI से गिल रोड नहर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे दोषियों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को जबरन अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे हरमन सियापा के घर ले गए। जहां उसे करीब 3 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। इस दौरान बदमाशों ने उस पर किरच, दात, पंच, स्लगर और कड़ों से जानलेवा हमला किया। दरिंदगी की हदें पार करते हुए हमलावरों ने युवक की पगड़ी तक उतार दी और उससे जबरन माफी मंगवाई।



इस पूरी घटना का आरोपियों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया ताकि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। मारपीट के साथ-साथ आरोपियों ने लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक, हमलावरों ने उसके गले से चांदी की चेन और हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।