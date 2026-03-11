Transfer: Punjab पुलिस में IPS और PPS सहित कई अधिकारियों के तबादले, देखें List

Edited By Neetu Bala,Updated: 11 Mar, 2026 07:11 PM

पंजाब डेस्क : पंजाब पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने कई अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं, जिनमें IPS और PPS अधिकारियों समेत कई अन्य अफसर शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। विभाग में यह बदलाव नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। लिस्ट निम्नलिखित है: