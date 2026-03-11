Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Transfer: Punjab पुलिस में IPS और PPS सहित कई अधिकारियों के तबादले, देखें List

Transfer: Punjab पुलिस में IPS और PPS सहित कई अधिकारियों के तबादले, देखें List

Edited By Neetu Bala,Updated: 11 Mar, 2026 07:11 PM

transfer several officers including ips and pps

पंजाब पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।

पंजाब डेस्क :  पंजाब पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने कई अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं, जिनमें IPS और PPS अधिकारियों समेत कई अन्य अफसर शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। विभाग में यह बदलाव नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। लिस्ट निम्नलिखित है: 

 

और ये भी पढ़े

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!