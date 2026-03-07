Main Menu

  • Punjab: पुलिस स्टेशन में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल

Edited By Kamini,Updated: 07 Mar, 2026 10:00 AM

youth with weapon in police station viral

पुलिस स्टेशन सिटी तरनतारन में एक युवक का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तरनतारन (रमन चावला): पुलिस स्टेशन सिटी तरनतारन में एक युवक का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के SSP ने तुरंत एक्शन लेते हुए युवक के खिलाफ थाना सिटी में केस दर्ज कर लिया है, जबकि थाना प्रभारी बलदेव सिंह को सस्पेंड कर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, थाना सिटी तरनतारन के एक कमरे में बैठे एक युवक, जो स्थानीय मोहल्ला मुरादपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है, ने पिस्तौल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। करीब 15 सेकंड के 2 वीडियो में एक पुलिसवाला भी दिख रहा है। युवक के पास जो पिस्तौल है, वह भी एक पुलिसवाले की बताई जा रही है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है।

एक तरफ जहां पुलिस गन कल्चर के चलते लोगों को हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्ती से आदेशों का पालन करने के आदेश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून के रखवाले खुद कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इस युवक ने पुलिस अधिकारी की पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ी, तो संबंधित अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि संबंधित युवक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

दूसरी ओर, इस बारे में जानकारी देते हुए SSP सुरिंदर लांबा ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी सुरेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी मुरादपुरा, तरनतारन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं थाना प्रभारी बलदेव सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति थाना सिटी में तैनात पुलिस अधिकारी बलदेव सिंह का जान-पहचान वाला था, जिसने उनके कमरे में आकर यह वीडियो बनाया। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि पिस्तौल किसकी थी।

