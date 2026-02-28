Amritsar : सीमा पार ड्रग-हथियार तस्करी का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन करते हुए सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियार लाने वाले दो संगठित गिरोह को पकड़ लिया।

अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन करते हुए सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियार लाने वाले दो संगठित गिरोह को पकड़ लिया। कार्रवाई में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए और भारी मात्रा में हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 5.438 किलो हेरोइन, तीन आधुनिक हथियार—ग्लॉक 9mm, जिगाना 9mm और .32 बोर पिस्टल—और 34 जिंदा कारतूस के साथ नकदी भी मिली। शुरुआती जांच में यह पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े थे और हेरोइन-हथियार पहले भारतीय सीमा में लाए जा रहे थे, फिर नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए जा रहे थे।

पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की हैं और अब पूरे गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को पकड़ने में जुटी है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि राज्य में ड्रग और हथियार तस्करी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस नीति” लागू है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान राज्य में नशा और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा।

