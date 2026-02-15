Main Menu

  • अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर टकराई दर्जन गाड़ियां, मंजर ऐसा कि... लगा लंबा जाम

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 02:30 PM

accident on amritsar pathankot national highway

अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला के गांव गिलांवाली के पास ट्रैफिक डायवर्जन के कारण करीब एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं।

अमृतसर (गुरप्रीत सिंह/हरजिंदर सिंह गोराया) : अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला के गांव गिलांवाली के पास ट्रैफिक डायवर्जन के कारण करीब एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाड़ियों की टक्कर में आर्मी की दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस प्रशासन और लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है, जबकि घायलों की हालत स्थिर है।

amritsar national highway

बताया जा रहा है कि बटाला के पास नेशनल हाईवे पर बजरी से भरा एक टिप्पर पलट गया था जिसके चलते पीछे आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा और लंबा जाम लग गया। जब लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दूसरे रास्ते पर निकले तो घने कोहरे के कारण दो गाड़ियां पहले ही आपस में टकरा चुकी थीं। इसी तरह करीब एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इंडियन आर्मी की दो गाड़ियां भी एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं। इस बीच, बटाला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और हाईवे को खाली कराया जा रहा है।

