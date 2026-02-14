Main Menu

  • एक नए विवाद में फंसी पंजाब सरकार, सरकारी बोर्डों पर लिखा जातिसूचक शब्द

एक नए विवाद में फंसी पंजाब सरकार, सरकारी बोर्डों पर लिखा जातिसूचक शब्द

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 06:01 PM

punjab government s unique feat casteist words written on government boards

एक साल पहले, पंजाब के सरकारी स्कूलों में अगर किसी वॉशरूम का सेंट्रल फंड से रेनोवेशन होता था, तो उस वॉशरूम के सामने पंजाब सरकार का एक फाउंडेशन स्टोन बोर्ड लगाया जाता था, जिसमें बाथरूम या टॉयलेट के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसे और उद्घाटन की डिटेल्स लिखी...

नवांशहर (ब्रह्मपुरी) - पंजाब सरकार को हर दिन नए-नए कारनामों की वजह से लोगों के रोष का शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह सरकार की ब्यूरोक्रेसी और लोगों पर यह दबाव है कि सरकार कितना भी बुरा काम करे, उसके खिलाफ किसी को बोलने नहीं देना। इस मुहिम के तहत सरकार ने सबसे बड़ा दबाव मीडिया पर डाला है, लेकिन पंजाब केसरी ग्रुप, सोशल मीडिया पत्रकारों को नहीं दबा सकी। यह सरकार दो साल से एक मुहिम चला रही है ताकि लोगों को हर जगह पंजाब के मुख्यमंत्री के साइन बोर्ड दिखें, यानी उन पर लिखा नाम दिखे।

पहले बाथरूम का उद्घाटन:

एक साल पहले, पंजाब के सरकारी स्कूलों में अगर किसी वॉशरूम का सेंट्रल फंड से रेनोवेशन होता था, तो उस वॉशरूम के सामने पंजाब सरकार का एक फाउंडेशन स्टोन बोर्ड लगाया जाता था, जिसमें बाथरूम या टॉयलेट के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसे और उद्घाटन की डिटेल्स लिखी होती थीं। तब गांव के आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोगों का विरोध झेलना पड़ा, फिर लोगों ने सरकार के टॉयलेट और वॉशरूम के उद्घाटन करने की मुहिम को रोक दिया।

ट्रांसफॉर्मरों का उद्घाटन:

और ये भी पढ़े

करीब 8 महीने पहले, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर खंभों पर रखना होता था, तो पंजाब के मंत्री, विधायक और चेयरमैन, ऑफिस वाले उन खंभों के सामने खड़े होकर उद्घाटन बोर्ड लगा देते थे, इसका भी लोगों ने विरोध किया था। सरकार के नुमाइंदों को मुंह की खानी पड़ी और इसे भी रोकना पड़ा।

रोड रिपेयर के बोर्ड :

जब भी पंजाब सरकार किसी रोड पर रूटीन रिपेयर का काम करती है या कोई नई रिपेयर की गई रोड बनती है, तो उसके सामने एक नए तरह का बोर्ड (साइन) लगाया जाता है, जिस पर रोड या गांव का नाम नाममात्र के छोटे फोटो साइज़ में लिखा होता है, लेकिन बोर्ड पर लिखा होता है कि यह रोड माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बनवाई है, इसमें गांव का नाम नीचे दिखाया जाता है।  

अब हद हो गई, हरिजन शब्द गैर-संवैधानिक लिख दिया :

नवांशहर जिले के गांव गहूंण में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गहूंण से रक्कड़ां बेट करीब  670 मीटर सड़क जो बहुत छोटी है, यह सड़क मार्केट कमेटी बलाचौर ने बनाई है। इस बोर्ड पर गैर-संवैधानिक शब्द इस तरह वर्णन किया जिसमें गहूंण से हरीजन बस्ती रक्कड़ां बेट लिखा गया है, जो कि जाती सूचक का प्रतीक है, जिसको लिखना एक आपराधिक मामला बनता है। 

क्या कहते हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी:

जब बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अवतार सिंह करीमपुरी ने इस बारे में कहा कि पंजाब सरकार जहां अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों और मीडिया को दबाने के लिए कर रही है, वहीं बेखौफ होकर गैर-कानूनी काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में "जातिसूचक" शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अपने सरकारी बोर्डों पर "जातिसूचक" शब्द का इस्तेमाल करके बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ काम कर रही हैं, जबकि वह सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब की फोटो लगाकर उनके प्रति सम्मान दिखाने का ढोंग कर रही हैं। इसलिए यह बोर्ड लगाने वालों और पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस मौके पर बलाचौर विधानसभा क्षेत्र के सीनियर बसपा नेता डॉ. राजिंदर लक्की ने कहा कि 1964 में एक खास कानून बनाया गया था, जिसके अनुसार "हरिजन" शब्द का इस्तेमाल करने या लिखने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, लेकिन "हरिजन बस्ती" लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, जिसके खिलाफ वह प्रदेश अध्यक्ष करीमपुरी जी के मार्गदर्शन में कानूनी कार्रवाई करवाएंगे।


  
अकाली दल बादल नेता:

इस बारे में बात करते हुए हनी टोंसा ज़िला नेता अकाली दल बादल, अशोक नानोवाल सीनियर नेता, गुरप्रीत गुज्जर, यादविंदर यादी, पम्मी बरेता आदि ने कहा कि गहूंण से रक्कड़ां बेट तक रिपेयर की गई सड़क के बोर्ड पर जातिसूचक शब्द हरिजन का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी जातिवाद को बढ़ावा देने वाली सोच को सामने ला दिया है, जिसकी शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एससी कमीशन के चेयरमैन जसवीर गढ़ी, जो इस इलाके से संबंधित हैं, मिल कर लिखित तौर सूचित करेंगे। 

