Punjab : विदेशी पिस्तौल, 3 जिंदा राउंड और एक वर्ना कार सहित आरोपी गिरफ्तार

तरनतारन (रमन) : सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उससे 30 बोर की विदेशी पिस्तौल, तीन जिंदा राउंड और एक वर्ना कार बरामद की है। इस संबंध में तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके आरोपी को माननीय अदालत से रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है।

डी.एस.पी. सिटी सुखबीर सिंह ने बताया कि सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन पुलिस की तरफ से पैट्रोलिंग के दौरान काजीकोट लिंक रोड की रोही साइड पर एक वर्ना कार को रुकने का इशारा किया गया। इस दौरान उसमें से एक तुर्की में बनी 30 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन और तीन जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोगिंदर सिंह उर्फ डोगर, पुत्र सुखचैन सिंह, निवासी अजीत सिंह वासी नजदीक डेयरी, काजीकोट रोड, तरनतारन के रूप में हुई है।

सी.आई.ए. स्टाफ पुलिस की आगे की जांच कर रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी को विदेशी पिस्तौल कहां से मिली और उसने इसकी मदद से कितनी वारदातें की हैं। आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन, तरनतारन में केस दर्ज किया गया है और माननीय कोर्ट से रिमांड लिया गया है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं।

