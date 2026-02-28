Main Menu

Punjab: जालंधर से लापता 3 लड़कियां बरामद, पुलिस ने किये बड़े खुलासे

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Feb, 2026 09:39 PM

jalandhar 3 girls missing from jalandhar recovered

जालंधर (पंकज-कुंदन): जालंधर से लापता 3 लड़कियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जालंधर पुलिस ने लापता लड़कियों को उत्तर प्रदेश से बरामद किया है। 

जिक्रयोग्य है कि एक ही क्वार्टर में रहने वाली तीन नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं थीं। लापता लड़कियों में 12 और 13 साल की दो सगी बहनें और उनकी 16 वर्षीय सहेली शामिल हैं। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी तथा आखिरकार इन लड़कियों को यू.पी. से बरामद कर लिया गया है। 

