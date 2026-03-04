जालंधर बायपास पर दहशत, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटकर भागे बदमाश

थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को डरा धमका कर उनके दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटने वाले तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

लुधियाना (अनिल) : जांच अधिकारी थानेदार हरमेश लाल ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता अंकुश कुमार वासी दाना मंडी जालंधर बायपास ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपने दोस्त अमन कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान रॉयल सिटी जालंधर बायपास के पास तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उनको रोककर धमका कर उनके दो मोबाइल फोन औथाना सलेम टाबरी की पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को डरा धमका कर उनके दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटने वाले तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।र मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

