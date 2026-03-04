Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर बायपास पर दहशत, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटकर भागे बदमाश

जालंधर बायपास पर दहशत, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटकर भागे बदमाश

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2026 11:58 AM

panic on jalandhar bypass

थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को डरा धमका कर उनके दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटने वाले तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

 लुधियाना (अनिल) : जांच अधिकारी थानेदार हरमेश लाल ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता अंकुश कुमार वासी दाना मंडी जालंधर बायपास ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपने दोस्त अमन कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान रॉयल सिटी जालंधर बायपास के पास तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उनको रोककर धमका कर उनके दो मोबाइल फोन औथाना सलेम टाबरी की पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों को डरा धमका कर उनके दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटने वाले तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।र मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!