Ludhiana : स्कूल के बाहर पुलिस की Raid, मनचलों में मची अफरा-तफरी, कई वाहन जब्त

लुधियाना (राज): महानगर के छात्रों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लुधियाना पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस कमिश्नर श्री स्वपन शर्मा (IPS) के नेतृत्व में आज सराभा नगर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान स्कूल के बाहर बिना वजह घूमने वाले आवारा तत्वों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस की टीमों के साथ ADCP ट्रैफिक गुरप्रीत कौर पुरेवाल खुद मौके पर मौजूद रहीं और उन्होंने पूरी कार्रवाई की कमान संभाली।

पुलिस ने स्कूल के बाहर खड़े संदिग्ध वाहनों और युवाओं की गहन तलाशी ली। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को पुख्ता करना और स्कूल के आसपास के माहौल को शांत बनाए रखना था। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के कुल 24 चालान काटे गए और 2 वाहनों को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया। पुलिस टीमों ने उन मनचलों पर विशेष नज़र रखी जो स्कूल के बाहर छात्राओं को परेशान करने या बिना वजह खड़े होकर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे संदिग्धों को कड़ी चेतावनी देकर वहां से खदेड़ा गया।

इसके अलावा पुलिस ने उन मोटरसाइकिलों पर भी शिकंजा कसा जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज़ें निकाली जाती हैं, क्योंकि इनसे पढ़ाई के माहौल में बाधा पड़ती है। पुलिस कर्मियों ने स्कूल और कॉलेज परिसरों के बाहर खड़े रेहड़ी-फड़ी वालों के सामान की भी सघन तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं को कोई नशीला पदार्थ या प्रतिबंधित वस्तु न बेची जा रही हो।

मीडिया से बात करते हुए ADCP ट्रैफिक गुरप्रीत कौर पुरेवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि छात्रों के लिए भयमुक्त माहौल बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हुड़दंग करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य बड़े शिक्षण संस्थानों के बाहर भी इसी तरह के 'सरप्राइज चेक' जारी रहेंगे ताकि नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। लुधियाना पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर दें।