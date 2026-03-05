Ludhiana में नशे में धुत युवकों ने मचाया कोहराम, सरेआम लहराई तलवारें, CCTV में कैद हुई दबंगई

लुधियाना में 'पिस्टल' वाले हुड़दंगियों का तांडव: न्यू सुंदर नगर के ढाबे पर सरेआम गुंडागर्दी, बाइक को टक्कर मारने के बाद निकाला 'हथियार' -

लुधियाना(राज): महानगर के मुंडिया चौकी के अधीन आते न्यू सुंदर नगर इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक ढाबे पर चाय पीने आए कुछ युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। बाइक को टक्कर मारने से शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने जेब से पिस्टल निकाल ली और लोगों पर तान दी। इस खौफनाक मंजर को देखकर आसपास मौजूद लोगों के पसीने छूट गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।



यह सारी वारदात ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित गुलफाम ने बताया कि वह ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका था। इसी दौरान एक कार में सवार होकर करीब 7-8 युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने लापरवाही से कार चलाते हुए गुलफाम की खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक नीचे गिर गई और उसका इंडिकेटर टूट गया। जब गुलफाम ने अपने नुकसान का हर्जाना मांगा और विरोध जताया, तो कार सवार युवक आपा खो बैठे। उन्होंने न सिर्फ गाली-गलौज शुरू कर दी, बल्कि मारपीट पर उतारू हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना गरमाया कि एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराकर डराना शुरू कर दिया।



ढाबे की मालकिन नेहा के मुताबिक, दोपहर के समय ये युवक चाय पीने आए थे और उनकी हरकतों से साफ लग रहा था कि वे नशे की हालत में हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने युवकों को शोर मचाने से टोका और फालतू भीड़ को बाहर जाने को कहा, तो बाहर निकलते समय उनकी कार बाइक से टकरा गई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा कर रख दिया। ढाबा मालकिन ने साफ किया कि उनका इस झगड़े से कोई लेना-देना नहीं है, यह विवाद बाहर खड़े युवकों और बाइक मालिक के बीच हुआ था। बॉक्स असली हथियार या खिलौना? पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल मामले की सूचना मिलते ही मुंडिया चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर पिस्टल जैसा हथियार दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस का दावा कुछ और ही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जो हथियार युवक लहरा रहा था, वह असली पिस्टल नहीं बल्कि पिस्टल की शेप वाला लाइटर था। पुलिस के इस दावे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।