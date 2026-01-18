वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लड़की से घिनौनी हरकत, आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी

थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने एक लड़की की वीडियो और फोटो को वायरल करने का डर दिखाते हुए उसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

लुधियाना (अनिल): थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने एक लड़की की वीडियो और फोटो को वायरल करने का डर दिखाते हुए उसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी थानेदार हरदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरफराज खान, फूल जहां और सायरा वासी जसवंत नगर चिट्ठी कोठी शिवपुरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

