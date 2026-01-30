Main Menu

  • आज लगेगा लंबा Power Cut, पंजाब के कई जिलों में बिजली रहेगी बंद

Edited By Vatika,Updated: 30 Jan, 2026 08:53 AM

jalandhar power cut

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के सिटी वेस्ट डिवीजन के अंतर्गत छावनी मोहल्ला स्थित बिजली

लुधियाना (खुराना): पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के सिटी वेस्ट डिवीजन के अंतर्गत छावनी मोहल्ला स्थित बिजली घर में तैनात एस.डी.ओ. शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को क्षेत्र में जरूरी मरम्मत कार्य के चलते 11 के.वी. हुसैनपुरा फीडर को सुरक्षा कारणों से बंद रखा जाएगा। इस कारण संबंधित इलाकों में सुबह 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

बंगा (राकेश अरोड़ा): सहायक कार्यकारी अभियंता एवं उप-मंडल अधिकारी पावरकॉम शहरी बंगा ने प्रेस के नाम जारी पत्र में बताया कि 220 के.वी. सब-स्टेशन बंगा से चलने वाले 11 के.वी. यूपीएस नंबर-2 (गोसलां) फीडर की जरूरी मरम्मत की जानी है। इसके चलते इस फीडर से होने वाली बिजली आपूर्ति 30 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इससे गांव पुनिया, अंबेडकर नगर, दसांझ खुर्द, भुखड़ी नागरा, भरो मजारां, सोतरा गोसला, मल्लूपोता चक्क कलाल, ए.एस. फ्रोजन फूड क्षेत्र की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

नंगल (सैनी): पीएसपीसीएल द्वारा 11 के.वी. ज्ञानी मार्केट फीडर की आवश्यक मरम्मत के कारण 30 जनवरी को बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कार्यकारी अभियंता, संचालन उप-मंडल नंगल ने बताया कि इस फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों — रेलवे रोड, राज नगर, हम्बेवाल, निक्कू नंगल और इंदिरा नगर — में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

गुरदासपुर (हरमन): शहरी उप-मंडल गुरदासपुर के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 30 जनवरी को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उप-मंडल अधिकारी शहरी गुरदासपुर इंजीनियर कुपिंदर सिंह ने बताया कि 132 के.वी. सब-स्टेशन हरदोशनी गोरदासपुर से चलने वाले 11 के.वी. त्रिमो रोड फीडर और शहरी फीडर की बिजली आपूर्ति 30 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इन फीडरों के बंद रहने से त्रिमो रोड, गवर्नमेंट कॉलेज, दोरांगला रोड, बाजवा कॉलोनी, संत नगर, हनुमान चौक, लाइब्रेरी रोड, मेन बाजार और बीज मार्केट सहित आसपास के इलाकों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

