Ludhiana में स्टंटबाजी का खतरनाक ट्रेंड! वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया सख्त एक्शन, दी चेतावनी

Edited By Kalash,Updated: 29 Jan, 2026 05:20 PM

ludhiana vehicle stunt

शहर में चारपहिया और दोपहिया वाहनों पर स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही।

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): शहर में चारपहिया और दोपहिया वाहनों पर स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रैफिक पुलिस ऐसे सैकड़ो लोगों के चालान कर चुकी है, जिन्होंने वाहनों पर स्टंटबाजी कर इसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे।

ऐसा ही एक ताजा मामला मेहरबान इलाके का है। जहां पर कुछ युवकों ने चलती रिट्ज गाड़ी के बोनट पर बैठकर वीडियो बनवाए और फिर इसे वायरल कर दिया। गाड़ी के नंबर के आधार पर ट्रैफिक पुलिस के जोन नंबर 3 के इंचार्ज ए.एस.आई. परमिंदर सिंह ने स्टंट करने वाले युवक का चालान किया है। युवक मेहरबानी इलाके का रहने वाला है। 

स्टंटबाजी करने के जुर्म में खतरनाक ड्राइविंग सहित भारी जुर्माना राशि का चालान किया गया है। परमिंदर सिंह ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अपनी व सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को खतरे में डालने के समान है। लोग हमेशा नियमों के अनुरूप ही वाहन चलाएं। उन्होंने स्टंटबाजों को भी चेतावनी दी है कि अगर वह न सुधरे तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आने वाले समय में करवाई और कड़ी कर दी जाएगी।

