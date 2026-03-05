होली पर हुड़दंग पड़ा भारी, लुधियाना पुलिस ने 2000 के करीब लोगों पर लिया सख्त एक्शन

रंगों के पवित्र त्यौहार होली के मौके सड़कों पर हुल्लड़बाजी और हुड़दंग रोकने के लिए लुधियाना पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे।

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): रंगों के पवित्र त्यौहार होली के मौके सड़कों पर हुल्लड़बाजी और हुड़दंग रोकने के लिए लुधियाना पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर गश्त करते नजर आए। लुधियाना पुलिस की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग जगह नाकाबंदी कर रखी थी ताकि शांति व्यवस्था को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सके।

लुधियाना पुलिस द्वारा होली के दिन रिकॉर्ड तोड़ चालान किए गए है, जिनकी संख्या 1948 है। इसमें बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग तथा खतरनाक ड्राइविंग करने वालों की संख्या अधिक है। कार्रवाई के दौरान कई वाहनों को जब्त भी किया गया। इसके साथ ही शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया। बता दे कि होली से पहले ही लुधियाना पुलिस द्वारा लोगों को अपील की गई थी कि रंगों के इस त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ नियमों में रहकर ही मनाएं। लेकिन अगर लोगों ने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील के बावजूद भी न सुधरने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है।

55 पियक्कड़ चालकों के भी चालान

शराब का सेवन कर होली के त्यौहार में भंग डालने वाले ऐसे 55 चालकों के ही चालान किए गए है। यह लोग शराब का सेवन कर वाहन चला रहे थे। शराबी चालकों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा विशेष तौर पर एल्कोमीटर देकर पुलिस टीमों को तैनात किया गया था।

ट्रैक्टर पर मना रहे थे होली का त्योहार, पुलिस ने किया डेंजर ड्राइविंग के जुर्म में चालान

स्थानीय जालंधर बाईपास चौक में पुलिस विभाग द्वारा कुछ ऐसे युवकों को काबू किया गया जो ट्रैक्टर पर खतरनाक ढंग से सवार होकर होली मना रहे थे। पुलिस द्वारा जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। चालक द्वारा एक युवक को ट्रैक्टर के आगे बंपर पर बिठाया गया था जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ऐसा कर युवक अपनी व सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए थे। ट्रेफिक पुलिस के जोन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने ट्रैक्टर चालक का खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने के जुर्म में चालान किया है। साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है कि सड़के सफर के लिए है ना कि स्टंटबाजी के लिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here