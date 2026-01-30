पंजाब Congress में बड़ी नियुक्तियां, दो नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पंजाब में कुछ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जानकारी अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब व राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं।

पंजाब डैस्क : कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पंजाब में कुछ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जानकारी अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब व राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान और पंजाब में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है। अतः जिन नेताओं को ये अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनके नामों की लिस्ट निम्न है।