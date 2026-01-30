नगर निगम की तीसरी मंजिल पर भड़की भीषण आग, लोगों में मची खलबली

नगर निगम बठिंडा की इमारत में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीसरी मंजिल पर स्थित रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि रिकॉर्ड रूम में रखा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया।

बठिंडा (विजय वर्मा) : नगर निगम बठिंडा की इमारत में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीसरी मंजिल पर स्थित रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि रिकॉर्ड रूम में रखा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फायर ब्रिगेड को शाम करीब 7:10 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रिकॉर्ड रूम में रखा सामान और फाइलें पूरी तरह जल चुकी थीं। इस रिकॉर्ड रूम में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद थे जो अग्नि भेंट हो गए। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि आग नगर निगम भवन के फर्स्ट गेट क्षेत्र की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जहां निगम का रिकॉर्ड रूम स्थित है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के समय नगर निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भवन में मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड रूम में रखे अहम सरकारी दस्तावेजों के जलने से नगर निगम को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग कैसे लगी और रिकॉर्ड से जुड़ा कितना नुकसान हुआ है। घटना ने निगम की सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए