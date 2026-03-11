Punjab : सड़क किनारे खड़ी लड़कियां लोगों को बनाती थीं अपना शिकार,  8 महिलाओं सहित 11 गिरफ्तार

शहर में भोले-भाले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटने वाले गिरोह का बठिंडा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आठ महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ई-रिक्शा भी...

बठिंडा (विजय वर्मा): शहर में भोले-भाले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटने वाले गिरोह का बठिंडा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आठ महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और सड़कों के किनारे सक्रिय रहता था। गिरोह की महिलाएं राह चलते लोगों को बातों में फंसाकर धंधे के नाम पर सुनसान स्थानों पर ले जाती थीं। वहां पहले से मौजूद उनके साथी अचानक पहुंचकर पीड़ित को डराकर उसके पैसे और सामान लूट लेते थे।

जांच में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य निशाना रात के समय आने वाले यात्री, अस्पतालों में मरीजों के साथ आए लोग और मजबूरी में शहर में रुकने वाले व्यक्ति होते थे। महिलाएं पहले उन्हें अपने जाल में फंसाती थीं और फिर उनके साथी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक पति-पत्नी और दो सगी बहनें भी शामिल हैं। गिरोह लंबे समय से शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति के खिलाफ पहले भी चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज है, जबकि अन्य के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान गिरोह की अन्य वारदातों के भी खुलासे होने की संभावना है।