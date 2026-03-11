Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट ने पंजाब सरकार के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास, पढ़ें...

1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट ने पंजाब सरकार के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 11 Mar, 2026 05:21 PM

protest against punjab government

1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।

पंजाब डेस्क : 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट के आह्वान पर सरकारी राजिंदरा कॉलेज बठिंडा और लुधियाना जोन के 6 सरकारी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन ने SCD कॉलेज के गेट के सामने पंजाब सरकार का पुतला जलाया।

PunjabKesari

मीडिया को बयान जारी करते हुए प्रो. जसप्रीत सिवियन ने कहा कि पिछले शनिवार को शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकालते हुए 1158 पदों पर नई भर्ती करने का बयान दिया, जबकि सरकार ने न तो अच्छी नीयत से रिव्यू पिटीशन फाइल की और न ही पारदर्शी तरीके से भर्ती किए गए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की पक्की नौकरी बचाने के लिए कोई उपाय शुरू किया। 1158 भर्तियों को बचाने की कोई कोशिश न करना सरकार के बुरे इरादे दिखाता है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

प्रो. अशमानी ने कहा कि 17 फरवरी 2026 तक मैटरनिटी लीव समेत अधिकारों पर विभाग की सांकेतिक रोक से पंजाब सरकार का जनविरोधी चेहरा पहले ही सामने आ चुका है। प्रो. गुरजंट सिंह ने कहा कि अगर सरकार की 1158 भर्ती हमारे लिए जीने-मरने का सवाल बन गई है। अगर 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की पक्की नौकरी बचाने के लिए सही कोशिशें नहीं दिखीं, तो संघर्ष और तेज़ किया जाएगा। अगर सरकार तुरंत मीटिंग करके 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाती है, तो रविवार (15 मार्च 2026) को गंभीरपुर में शिक्षा मंत्री के घर के सामने राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!