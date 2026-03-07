पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 : अकाली दल ने भुच्चो हलके से उम्मीदवार का किया ऐलान

शिरोमणि अकाली दल ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है।

बठिंडा/भुच्चो : शिरोमणि अकाली दल ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। अकाली दल ने भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से डॉ. दलजीत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भुच्चो मंडी में हुई 'पंजाब बचाओ रैली' के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भुच्चो विधानसभा क्षेत्र से डॉ. दलजीत सिंह गुरु को उम्मीदवार घोषित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बहुत अच्छा व्यक्ति दिया है और डॉ. दलजीत सिंह गुरु को चुनाव जिताकर विधानसभा पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जिनके घरों में जानवर हैं, उन्हें मुफ्त डॉक्टर दिए जा रहे हैं, जो जानवरों को मुफ्त में टीका लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अब लगभग 9-10 महीने ही बचे हैं और पंजाब बचा लो। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव मैदान में तीन पार्टियां हैं जबकि पंजाब के चुनाव मैदान में सिर्फ बुजुर्गों की बनी शिरोमणि अकाली दल पार्टी है और इस सेना को मजबूत करें और इस डॉ. दलजीत सिंह को MLA बनाएं फिर आप भी देखेंगे कि पंजाब कैसे आगे बढ़ता है।

इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे जुबानी हमले किए और पंजाब को विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए कई अहम ऐलान किए। सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार आई तो पंजाब की नदियों में एक भी फैक्ट्री या सीवरेज का पानी नहीं बहने दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उनकी सरकार आने पर कबड्डी वर्ल्ड कप फिर से शुरू किया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here