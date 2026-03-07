सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान, पंजाब में बनेगा इंडस्ट्री हब और युवाओं को मिलेंगे 10 लाख...

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 07 Mar, 2026 03:37 PM

sukhbir badal made big announcements

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आज कई बड़े ऐलान कर दिया हैं।

बठिंडा : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आज कई बड़े ऐलान कर दिया हैं। दरअसल, अकाली दल ने आज बठिंडा भुच्चो मंडी में पंजाब बचाओ रैली की। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बठिंडा इलाके में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुखबीर बादल के नाम पर 300 किलों में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक वेटेरिनरी कॉलेज बनाया जाएगा।

सुखबीर बादल ने ऐलान करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो पंजाब में किसी भी गरीब के पास कच्चा घर नहीं होगा। पंजाब के सभी 13 हजार गांवों में सीमेंट की गलियां और नालियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि, अगर 2027 में हमारी सरकार सत्ता में आई तो पंजाब की नदियों में एक भी फैक्ट्री या सीवेज का पानी नहीं बहने दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

सुखबीर बादल ने आगे कहा कि, जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार सत्ता में आएगी तो कबड्डी वर्ल्ड कप फिर से शुरू किया जाएगा। बड़े बादल (स्व. प्रकाश सिंह बादल) के नाम पर 10 लाख रुपये की स्कीम लाई जाएगी, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से युवाओं को 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसे किसी ब्याज पर नहीं चुकाना होगा। जिसे भी अपना बिजनेस खोलना है, उसे पंजाब सरकार बिना ब्याज के 10 लाख रुपये देगी। लोन लेने वाला व्यक्ति इसे 10 साल में बिना ब्याज के चुका सकेगा।

इस रैली के दौरान सुखबीर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तीखे जुबानी हमले बोलते हुए कहा कि सांसद चरणजीत सिंह और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें भैंस, बकरी काटने वाला या रात में पंचर लगाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा मंत्री चाहिए जो सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए। पंजाबी कल्चर और खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांवों में वर्ल्ड कप कबड्डी, पशु मेले और ‘सीप’ जैसे खेलों के मुकाबले करवाने का भी भरोसा दिलाया।

सुखबीर बादल ने वादा किया कि अगर 2027 में अकाली दल की सरकार बनी तो पंजाब में 75 फीसदी नौकरियां पंजाबी युवाओं के लिए रिजर्व होंगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गरीब बच्चों के लिए 50 फीसदी सीटें रिजर्व होंगी और उनका खर्च सरकार उठाएगी। पहले हफ्ते में आटा-दाल स्कीम फिर से शुरू की जाएगी, जिसके तहत 4 रुपये प्रति किलो आटा और 20 रुपये प्रति किलो दाल दी जाएगी। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये दहेज दिया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति महीना की जाएगी। हर किसान को ट्यूबेल कनेक्शन देने की गारंटी भी दी गई।

