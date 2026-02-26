दिल दहला देने वाली घटना! मामूली झगड़े में नहर में कूदी युवती, बचाने उतरा युवक पानी में बहा

गुरुवार को नैश्नल कालोनी में रहने वाली एक युवती अपने भाई से झगड़कर कालोनी के नजदीक से गुजरती सरहिंद नहर में कूद गई।

जानकारी के अनुसार कोमल (16) निवासी नैश्नल कालोनी का अपने भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिससे खफा होकर उसने नहर में छलांग लगा दी। पता चलने पर उसका मामा पंकज कुमार उसे बचाने के लिए नहर में कूद गया लेकिन वह तेज बहाव में बह गया। इसी दौरान एक अन्य राहगीर पिंटू ने अन्य लोगों की मदद से कोमल को तो नहर से सकुशल निकाल लिया लेकिन उसके मामा का कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने पर एन.डी.आर.एफ. की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी में बहे पंकज कुमार की तलाश शुरू कर दी है।