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Breaking News : राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर व व्यापारिक ठिकानों पर ED की रेड

Edited By Kalash,Updated: 15 Apr, 2026 11:01 AM

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आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर सहित 9 ठिकानों पर ED की रेड हुई है।

पंजाब डेस्क : इस वक्त की बड़ी खबर समाने आई है। जानकारी के अनुसार आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर सहित 9 ठिकानों पर ED की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि ED द्वारा जालंधर, कपूरथला और गुड़गांव सहित अन्य ठिकानों पर रेड की गई है। रेड के दौरान अशोक मित्तल अपने घर जालंधर स्थित घर पर ही मौजूद है। इस दौरान अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। 

फिलहाल रेड को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है पर सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि ED की टीम द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाल ही में राघव चड्ढा को हटाकर उन्हें राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया था। गौरतलब है कि अशोक मित्तल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। 

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