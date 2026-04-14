बैसाखी पर आनंदपुर साहिब जा रही संगत पर चली गोलियां, दहशत का माहौल

Edited By Vatika,Updated: 14 Apr, 2026 10:38 AM
बैसाखी के पावन अवसर पर जहां एक ओर नगर कीर्तन निकाले जा रहे थे,
आनंदपुर साहिब/कीरतपुर साहिब: बैसाखी के पावन अवसर पर जहां एक ओर नगर कीर्तन निकाले जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर देर रात कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब के बीच फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, जालंधर से आनंदपुर साहिब जा रही संगत जब उक्त स्थान पर पहुंची, तो कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, घटना ने श्रद्धालुओं में दहशत जरूर पैदा कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।