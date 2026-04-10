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जालंधर, पठानकोट व मोगा में खुफिया कैमरे, ISI-बब्बर खालसा से जुड़े 11 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 10 Apr, 2026 02:11 PM

espionage plot uncovered in punjab

पंजाब में साजिश की रचने की इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बड़े आतंकवादी मड्यूल का पर्दाफाश हुआ है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में साजिश की रचने की इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बड़े आतंकवादी मड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप हैं।

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी ISI और बब्बर खालसा से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये लोग पंजाब, हरियाणा सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में खुफिया गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। जांच में सामने आया है कि पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में गुप्त रूप से कैमरे लगाए जा रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पंजाब के जालंधर, पठानकोट और मोगा जैसे संवेदनशील इलाकों में भी कैमरे लगाए जा रहे थे। इन कैमरों के जरिए अहम स्थानों की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी।

गिरफ्तार आरोपियों को अलग-अलग टारगेट दिए गए थे, जिनके तहत वे महत्वपूर्ण स्थानों की निगरानी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं और मामले की गहन जांच जारी है। इस कार्रवाई से एक बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि, पठानकोट बार्डर एरिया है तो वहीं जालंधर में बड़ा आर्मी कैंप स्थापित है। 

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