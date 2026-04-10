वृंदावन हादसा: Ludhiana के मृतकों की List आई सामने, सुबह ही पहुंचे थे श्रद्धालु

वृंदावन में यमुना नदी में एक स्टीमर पलटने से बड़ा हादसा हो गया।

लुधियाना : वृंदावन में यमुना नदी में एक स्टीमर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में पलट गया। इस हादसे में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्टीमर में करीब 30 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग एक दर्जन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं और यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। मरने वालों सूची जारी हो गई है।

हादसे में मारे गए लोगों की सूची

इशान कटारिया

करोरी

कविता बहल पत्नी विजय कुमार, जगराओं, गीता कॉलोनी, लुधियाना

मधुर बहल पुत्र विजय कुमार, जगराओं, गीता कॉलोनी, लुधियाना

प्रिंसी पुत्री चरनजीत, जगराओं, लुधियाना

चरनजीत, जगराओं, लुधियाना

आशा रानी पत्नी अर्जुन दास मीणा, हिसार

मीनू, फेज-2 दुगरी, लुधियाना

राकेश गुलाटी, फेज-2 दुगरी, लुधियाना

अंजू गुलाटी पत्नी राकेश गुलाटी, फेज-2 दुगरी, लुधियाना

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यमुना नदी में नाव पलटने से लुधियाना के जगराओं के 10 पर्यटकों की मौत हो गई। मृतकों में 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं जोकि आज सुबह वृंदावन पहुंचे थे।

मिली जानकारी के अनुसार, जगराओं के श्री बांके बिहारी क्लब की ओर से गुरुवार (9 अप्रैल) को 2 बसों में श्रद्धालुओं को वृंदावन की 4 दिन की यात्रा पर ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि, 120 श्रद्धालुओं का ग्रुप वृंदावन गया था। शुक्रवार को श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद ये श्रद्धालु यमुना पार कर अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस नाव में हादसा हुआ, उसमें करीब 30 पर्यटक सवार थे, जो सभी जगराओं के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, यमुना में अस्थायी रूप से पीपों का पुल बनाया गया था, जिसे जलस्तर बढ़ने के कारण खोल दिया गया। पुल के पीपे बहते हुए नाव से टकरा गए, जिससे नाव असंतुलित होकर पलट गई और यह दुखद हादसा हो गया।